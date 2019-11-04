İbrahim Kalın'dan EYT açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bugün gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımızın 3600 ek göstergeyle ilgili çalışması devam ediyor.
|04 Kasım 2019 19:07
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. ERDOĞAN ABD'YE GİDECEK Mİ?
- Ziyaret talebi bizden gelmedi, olup olmayacağına dair değerlendirmemiz devam ediyor. Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
Bugün gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımızın 3600 ek göstergeyle ilgili çalışması devam ediyor.
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