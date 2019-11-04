İstanbul Sağlık Müdürlüğü: 80 vatandaş taburcu oldu
|04 Kasım 2019 19:11
|Yazdır
İstanbul Sağlık Müdürlüğü, ıspanak ve ıspanağa benzer bitki zehirlenmesiyle ilgili 108 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, 80'inin taburcu edildiğini, 28'inin ise takibi ve tedavisinin acil gözlem servislerinde devam ettiğini duyurdu.
İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sağlık tesislerine "atropin ve scopalamin" içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklarla ilgili toplamda 108 kişi başvurduğu bildirildi.
Sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşımın yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilginin dikkate alınmaması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, "Bu kişiler, uzman sağlık personelimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80'i taburcu edilmiş olup 28'i ise gözlem altındadır. Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
04 Kasım 2019 20:03
|Ukrayna-Polonya sınırında 6 Türk gözaltına alındı
04 Kasım 2019 19:23
|İbrahim Kalın'dan EYT açıklaması
04 Kasım 2019 19:07
|İbrahim Kalın: ABD'ye ziyaret talebi bizden gitmedi
04 Kasım 2019 18:28
|CHP'li Öztrak: Her an seçim olacakmış gibi sahadayız
04 Kasım 2019 17:55
|Akbaşoğlu'ndan, AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı... Yeniden vira bismillah
04 Kasım 2019 16:52
|Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı
04 Kasım 2019 16:42
|İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'Ahmak' yanıtı
04 Kasım 2019 16:30
|Keçiören eski Belediye Başkanı, Genel Sekreter oldu
04 Kasım 2019 16:21
|Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti
04 Kasım 2019 15:53