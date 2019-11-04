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Haluk Levent'in annesi vefat etti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil vefat etti.
 04 Kasım 2019 19:17
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Haluk Levent'in annesi vefat etti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil vefat etti.

Genel Başkanı olduğu AHBAP Platformuyla yaptığı yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil dün akşam vefat etti. Levent acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu: "Dün gece annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP'lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım."

Sabriye Acil'in cenazesi öğle namazını müteakip Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mezarlığı'nda defnedilecek.
İhlas Haber Ajansı
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