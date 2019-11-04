İzmir'de zam şampiyonu erkek kazağı
|04 Kasım 2019 19:20
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Ekim ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 62,26'lık artışla erkek kazağı oldu.
İzmir'de TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,49 artış gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ekim ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 62,26'lık artışla erkek kazağı oldu. Bu ürünü yüzde 24,98'lik artışla sivri biber, yüzde 21,81 ile sarımsak, yüzde 14,90 ile elektrik ücreti ve yüzde 9,56'lık artışla LPG dolum ücreti takip etti.
En çok limon ucuzladı
İzmir'de ekim ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında limon geldi. Ekim ayında limon fiyatı yüzde 26,43 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 9,57 düşen elma ile fiyatı yüzde 9,28 düşen havuç izledi. Aylık en yüksek artış yüzde 3,25 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)'de oldu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,08 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 19,91 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde gerçekleşti.
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