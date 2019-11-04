MEB Müşaviri Çolakoğlu okulları ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki okulları ziyaret etti.
|04 Kasım 2019 19:26
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki okulları ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Mustafa Hilmi Çolakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya ve mobilya atölyeleri ile Akçakoyun Yatılı İlköğretim Bölge Okulunu gezerek, okul müdürlerinden bilgi aldılar. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Gündoğdu Nevzat Duman İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldiler. Yılmaz ve Baykal, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Köy okulundaki öğrenciler hayallerini hasat etti
04 Kasım 2019 19:34
|Fındık satarak özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını giderdiler
04 Kasım 2019 17:16
|Mikrobiyoloji dersinde incelendi...En fazla bakteri onda çıktı
04 Kasım 2019 15:40
|Tematik lise 'ahşap zeka oyunu' ihracatı yapıyor
02 Kasım 2019 21:51
|Çok konuşulan o fotoğrafın öyküsü
02 Kasım 2019 21:06
|'Müziği, çocuklarımızın mezuniyet profillerinde görmek istiyoruz'
01 Kasım 2019 14:45
|3 ayda içerisinde kendini yok eden poşet ürettiler
01 Kasım 2019 14:40
|İstanbul Anadolu Lisesi, FB'ye devredildi, veliler ve mezunlar protesto etti
01 Kasım 2019 14:02
|Doğu'da öğretmenler, batıda veliler yalvarıyor
30 Ekim 2019 19:21
|İTÜ öğrencileri yerli ve milli araçlarını sergiledi
30 Ekim 2019 17:09