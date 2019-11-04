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MEB Müşaviri Çolakoğlu okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki okulları ziyaret etti.
 04 Kasım 2019 19:26
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MEB Müşaviri Çolakoğlu okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Mustafa Hilmi Çolakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya ve mobilya atölyeleri ile Akçakoyun Yatılı İlköğretim Bölge Okulunu gezerek, okul müdürlerinden bilgi aldılar. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Gündoğdu Nevzat Duman İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldiler. Yılmaz ve Baykal, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler.
İhlas Haber Ajansı
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