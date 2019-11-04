Köy okulundaki öğrenciler hayallerini hasat etti

Gümüşhane'de İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Sanal topraklardan verimli topraklara' projesi ile köy okulunda robotik kodlama ile tarım birleştirildi. Kendi tasarımını yaptıkları serada sebze yetiştiren öğrenciler kümeslerindeki tavukları yemliyor, kitap kafelerinde kitap okuyor.

Gümüşhane'de Toplumsal Gelişme İçin Kadın, Gençlik ve Engelli Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sanal topraklardan verimli topraklara" projesi devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin paydaşı olduğu projede uygulama okulu olarak ArzularKabaköy beldesindeki çevredeki köylerin taşıma merkezi olan Arzular İlkokulu, Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulu seçildi.

Proje kapsamında ilk olarak öğrencilerin teknoloji bağımlılığı seviyeleri belirlendikten sonra bilgisayar ve robotik kodlama sınıfları oluşturuldu. 3 boyutlu tasarım dersi alan öğrencilerden okulun etrafında yapılmasını istedikleriyle ilgili hayallerini çizmeleri istendi ve ardından öğrencilerin istediği şekilde okulun bahçesine önce bir sera kuruldu yanına da tavuk kümesi yapıldı.

Okul bahçesinde bulunan kullanılmayan bölüm de kitap kafeye çevrilerek öğrencilerin serada yetiştirdiği organik sebzeleri yiyebilecekleri kitap okuyup ders çalışabilecekleri ortam oluşturuldu.

Giderek artan teknoloji bağımlılığının önüne geçebilmek için gençleri tamamen teknolojiden koparmak değil de teknolojiyi doğru şekilde kullanılabilir hale getirme amacıyla hayata geçirilen proje sonucunda öğrenciler robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrendi, bu öğrendikleriyle de seralarını akıllı seraya çevirdi.

Proje hakkında bilgi veren Toplumsal Gelişme İçin Kadın, Gençlik ve Engelli Derneği Başkanı Burak Yurtışığı, robotik kodlama ile tarımı birleştirdikleri bu projede çocuklara hem doğru tarımın nasıl yapılacağını hem de robotik kodlamanın nasıl yapılacağını öğrettiklerini söyledi.

Projede ilk olarak çocukların teknoloji bağımlısı olup olmadıklarını tespit ettiklerini ve yapılan çalışma sonucunda 3 öğrenciden ikisinin teknoloji bağımlısı olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Yurtışığı, "Bunun üzerine çocuklara yönelik bir oyun geliştirdik. Bu oyunda 3 boyutlu olarak hayallerini tasarlamalarını istedik. Tasarımlarına bakarak aynısını okulun bahçesinde uyguladı. Serayı, kümesi, kütüphaneyi çocukların tasarımlarına dayanarak yaptık. Onlar hayal etti biz bu projeyle gerçekleştirdik" dedi.

"Projemizin çocuklar üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu gördük"

Okulun bahçesinde atıl durumdaki yerleri tespit ettikten sonra serayı kurduklarını, yanına tavuk kümesi yaparak tavuklarını aldıklarını ve yine atıl durumdaki bir bölümü kitap kafeye çevirdiklerini dile getiren Yurtışığı, "Sonuçta projemizin çocuklar üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu gördük. Çocuklar bilgileri hemen alıyor ve öğrenmeye meyilliler" diye konuştu.

Yurtışığı, projeye katkı koyan ve destek olan başta Vali Kamuran Taşbilek olmak üzere tüm paydaş kurumlara, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okulun 7. sınıf öğrencilerinden Hanım Eda Tanış bilgisayar ortamında kodlamayı öğrendiklerini ve okul bahçesindeki kendi seralarına otomatik sulama sistemi kurduklarını belirterek, "Kümeste tavuklarımız var. Onları günde üç kez besliyoruz, sularını veriyoruz. Serada da dikim ve sulama yapıyoruz. Daha önce kütüphanemiz yoktu. Şimdi kütüphanede ders çalışıp kitap okuyabiliyoruz. Önceden yapamadığım şeyleri bu proje sayesinde yapmayı öğrendim" diye konuştu.

Bir diğer 7. sınıf öğrencisi Abdurrahman Can Tanış ise öğretmenleriyle birlikte kodlama yardımıyla seralarındaki sıcaklık ve nem oranını sürekli takip eden bir cihaz yaptıklarını kaydederek, "Ayrıca seraya izinsiz girişleri önlemek için şifreli giriş sistemi yaptık. Bu sayede buradaki sebzelerimizin daha iyi yetişebilmesi için gerekli ortamı takip edebiliyoruz" dedi.