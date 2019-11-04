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Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
 04 Kasım 2019 19:50
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Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı.

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Ahmet Altan, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Anadolu Ajansı
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