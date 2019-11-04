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Türk şirket tazminattan Erdoğan desteğiyle kurtuldu

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) ile Pakistan arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle çözüldüğünü bildirdi.
 04 Kasım 2019 19:56
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Türk şirket tazminattan Erdoğan desteğiyle kurtuldu

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) ile Pakistan arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle çözüldüğünü bildirdi.

Han, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pakistan Adalet Hareketi (PTI) hükümeti, Erdoğan'ın desteğiyle Karkey anlaşmazlığını dostane bir şekilde çözdü ve Uluslararası Yatırım Anlaşmalarının Çözüm Merkezi (ICSID) tarafından getirilen 1,2 milyar dolarlık cezadan tasarruf etti." ifadelerini kullandı.

Han, Pakistan hükümetinin müzakere heyetini de tebrik etti.

- Pakistan şirketin 4 gemisine el koymuştu

Pakistan'la Karkey arasındaki dava, 2012'de Pakistan'ın Karkey'e ait 2'si yüzen elektrik üretim gemisi olmak üzere 4 gemiye el koymasına dayanıyor.

Ülkenin eski Başbakanı ve Enerji Bakanı Raja Pervez Eşref hakkında enerji alanında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan dava sonrası Pakistan Anayasa Mahkemesi, 4 gemiye el koyma kararı almıştı.

Kararı "Türkiye ile Pakistan arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması" ihlali olarak değerlendiren Karkey, Dünya Bankası çatısı altındaki ICSID'e gitmişti.

ICSID, Pakistan'ı, anlaşmanın ihlali ve faizleri gerekçe göstererek 845 milyon dolar para cezasına mahkum etmişti.

Pakistan'ın cezayı ödememesi üzerine ise şirket, ABD'deki Columbia Bölgesi Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Geçen sürede Pakistan'ın ödeme yapmaması üzerine, faiz ve hukuki harcamalarla ceza 1,2 milyar dolara çıkmıştı.

Ekim'de Karkey ile Pakistan arasında yürütülen müzakerelere ilişkin şirketten yapılan açıklamada, "Karkey olarak, Pakistan ile uzun zamandır süregelen anlaşmazlığı çözmek adına bir sonuca ulaşmak için prensipte anlaştığımızı, bu prensip anlaşma kapsamında Pakistan'ın Karkey'i yeni projeler ve yatırımlar yapmaya davet ettiğini belirtmek isteriz." denilmişti.

Anadolu Ajansı
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