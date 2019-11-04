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458 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 458 kişinin yargılandığı davaya sanıkların savunmalarıyla devam edildi
 04 Kasım 2019 19:58
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458 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıkların savcının esasa yönelik mütalaasına karşı savunma yaptığı duruşmada, beyanda bulunan eski astsubay Hasan Çalmaz, 15 Temmuz'da Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurtarma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) filosunda görevli olduğunu ifade etti.

Çalmaz, 15 Temmuz'da izinde bulunduğunu, eğitim gerekçesiyle kışlaya çağrıldığını, Konya'da olduğu için perşembe akşamı üsse gidip cuma günkü eğitim için hazırlık yaptığını söyledi.

Cuma eğitim için çıktıklarını ancak İstanbul'a doğru gittiklerini anlatan Çalmaz, darbe girişiminden haberdar olmadığını, kimsenin de iddia edildiği üzere kendini motive etmediğini savundu.

Çalmaz, Samandıra'daki askeri tesislere geçtiklerini, burada bekler konumda kalacaklarının sonra da koruma ve emniyet görevi kapsamında hareket edeceklerinin belirtildiğini aktararak, helikopterle götürüldükleri yerin Moda Deniz Kulübü olduğunu sonradan öğrendiğini ileri sürdü.

Buranın otoparkına iniş yapan ikinci helikopterde bulunduğunu aktaran Çalmaz, indikten sonra çevre emniyeti aldığını söyledi. Çalmaz, burada gördüğü tek generalin ise korumalarıyla birlikte ayrılan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olduğunu öne sürdü.

Derdest edilen generalleri görmediğini savunan Çalmaz, Harp Okuluna hiç gitmediğini ve oradaki eylemler hakkında da bilgisi olmadığını iddia etti.

Moda'dan sonra Samandıra'ya, sonra da Akıncı Üssü'ne götürüldüklerini anlatan Çalmaz, Akıncı Üssü'nde de hiçbir faaliyette bulunmadığını savundu.

Çalmaz ile aynı birimde görevli sanık eski astsubay Mesut Güney de suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
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