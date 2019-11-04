Hazine TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek
Hazine, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 30 Ekim 2024 itfalı, TL cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek.
|04 Kasım 2019 20:04
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Hazine, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 30 Ekim 2024 itfalı, TL cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek.
Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım'da taleplerin toplanacağı kira sertifikasının altı aylık dönemsel kira oranı yüzde 1.63 olacak.
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