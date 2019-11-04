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Fenerbahçe, TFF'yi ve savcıları göreve çağırdı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasından:"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; insani hata olarak yorumlanması zor bu kararlar ve devam etmesi halinde Türk futbolunu çok ciddi bir kaosa sürükleyebilecek ilgili söylemler hakkında, Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz"
 04 Kasım 2019 20:08
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Fenerbahçe, TFF'yi ve savcıları göreve çağırdı

Fenerbahçe Kulübü, Türk futbolunun tepeden tırnağa bir temizliğe ihtiyacı olduğunu savundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor medyasında görev yapan bazı yorumcular ve medya mensuplarının sezonun ilk haftası itibarıyla başlattıkları, 10. hafta itibarıyla ise artık başka bir boyuta getirdikleri 'Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var' şeklindeki söylem, açıklama ve iftiralarının, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre açıkça suç teşkil ettiği ortadadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, medyada yapılan spekülatif ve manipülatif yorumlarla futbolu etkileri altına almaya çalışan, camiaları ve taraftarları birbirine düşman eden, futbol dünyasında ayrıştırma ve kutuplaştırmalar oluşturan ve hakemler üzerinde baskı oluşturmayı hedefleyen şahıs ve kurumlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının ivedilikle 6222 Sayılı Kanun kapsamında göreve davet edildiği belirtildi.

Sezon başından itibaren sarı-lacivertli futbol takımının maçlarını yöneten hakemlerin Fenerbahçe'nin kazandığı müsabakaları takip eden haftalarda tekrar görev alamadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte takımımızın lehine ilk hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığımız maçın üzerinden geçen 9 haftada, özellikle Trabzonspor ve Antalyaspor ile oynadığımız ve rakiplerimizin maçlarında benzer pozisyonlarda penaltı kararı verilen pozisyonlar da dahil olmak üzere hiçbir müsabakada penaltı kararına hükmedilmemiştir. Son olarak dün akşam da Kayserispor'la oynadığımız maçın 12. dakikasında futbolcumuz Vedat Muric'e yapılan, hemen hemen tüm futbol otoriteleri tarafından istisnasız şekilde penaltı olarak kabul gören, sonuca ve maçın akışına etki edebilecek kritik pozisyon başta olmak üzere, lehimize penaltı verilmesi gereken hiçbir pozisyonda VAR'a dahi gidilmemiş, pozisyonlar adeta görmezden gelinmiştir. Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada yaşanan kural hatası pozisyonlarının, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp tarafından daha ilk günden medyaya demeçler verilerek ele alınış şekline de baktığımızda, şayet ortada sezon başından itibaren bazılarının iddia ettiği gibi bir operasyon varsa operasyonun Fenerbahçe'mize karşı yapılmak istendiği bu somut durumlar eşliğinde akla ilk gelendir."

Fenerbahçe Kulübünün sağduyulu adımlar atmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak her zaman ifade ettiğimiz gibi Türk futbolunun tepeden tırnağa bir temizliğe ihtiyacı olduğu da artık çok açıktır. Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; insani hata olarak yorumlanması zor bu kararlar ve devam etmesi halinde Türk futbolunu çok ciddi bir kaosa sürükleyebilecek ilgili söylemler hakkında, Türk futbolunu yöneten TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ile Türk sporunun aydınlık yarınları için çok önemli bir yer teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli savcılarını göreve davet ediyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın artık özlenen adil, imtiyazsız düzene kavuşmasının bir hak olduğunu bir kez daha belirterek bir an önce bu konular hakkında incelemeler başlatılmasını talep ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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