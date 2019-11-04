Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım
Van Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Özalp ilçesindeki bir okulu ziyaret ederek, öğrencilere kışlık mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı.
|04 Kasım 2019 20:12
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Van Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Özalp ilçesindeki bir okulu ziyaret ederek, öğrencilere kışlık mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı, 'Ben de çocuğum' projesi kapsamında, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret edip, öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapıyor.
Proje kapsamında, kadın astsubaylar, bugün Özalp Hazine İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, 52 öğrenciye kışlık mont ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Kadın komutanlar, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.
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