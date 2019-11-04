Bakan Akar'dan şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı
|04 Kasım 2019 20:21
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale esnasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar mesajında, şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
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