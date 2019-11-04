1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis heryerde drift yapan magandaları arıyor

Ataşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.
 04 Kasım 2019 21:16
Yazdır
Polis heryerde drift yapan magandaları arıyor

Ataşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.

TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı.

Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.

Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti.

Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü
04 Kasım 2019 22:43		 Munzur Vadisi Milli Parkı doğa turizminde göz dolduruyor
04 Kasım 2019 22:34
Konya metrosu 4 yılda tamamlanacak
04 Kasım 2019 22:18		 Yıktırılan yurt binasıyla ilgili raporda ürkütücü tespitler
04 Kasım 2019 22:10
Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor
04 Kasım 2019 20:36		 Parasızlıktan değil, elektriksizlikten ilk çağları yaşıyorlar
04 Kasım 2019 19:44
Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar
04 Kasım 2019 19:30		 Tunceli'yi değiştiren slogan 'Tanımakla başlar her şey'
03 Kasım 2019 22:33
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
03 Kasım 2019 22:16		 Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı
03 Kasım 2019 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:43 - Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü22:38 - 'Yastıkaltı'ndan ekonomiye rekor katkı22:34 - Munzur Vadisi Milli Parkı doğa turizminde göz dolduruyor22:30 - Bükreş'te tramvay ihalesini Türk şirketi kazandı22:26 - Milli elektrikli trende geri sayım22:22 - Bakan Soylu'dan 'çakar lamba' uyarısı22:18 - Konya metrosu 4 yılda tamamlanacak22:14 - Kabataş-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı22:14 - Akademisyenlerin yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı22:10 - Yıktırılan yurt binasıyla ilgili raporda ürkütücü tespitler
22:06 - Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri 'ısıtan' yardım22:02 - Okulların sıra ve masaları öğrencilerden21:58 - Katar polisi 'Bora-12' ile hedefi 12'den vuruyor21:54 - 'Afgan çoban getirileceği' iddiası yalanlandı21:50 - 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi21:46 - Fen bilgisi öğretmenliğinden pilotluğa uzanan serüven21:42 - Öğretmenlerin de olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı21:37 - Cumhurbaşkanlığı'dan ABD'nin terör raporuna tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Gökçek'in, oğluna 25 yıllığına verdiği stat, Ankara Büyükşehir'e devredildi
Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı
Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
sınavsız ikinci üniversite 5
şu an çalan şarkı 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 2
gelecegenefes.com 10
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
cı ci eki 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam