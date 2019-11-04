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Kafa kafaya feci kaza: 1 aylık bebekten acı haber

Osmaniye'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; sürücü, eşi ve kızı yaralanırken, 1 aylık oğlu Temir Mustafa yaşamını yitirdi.
 04 Kasım 2019 20:41
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Kafa kafaya feci kaza: 1 aylık bebekten acı haber

Osmaniye'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; sürücü, eşi ve kızı yaralanırken, 1 aylık oğlu Temir Mustafa yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, Osmaniye- Kadirli yolunun Hemite köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Bölücek'in kullandığı 80 AAC 450 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 L 5539 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile İsmet Bölücek'in otomobilinde bulunan eşi Sultan Bölücek, çocukları Meryem (7) ve 1 aylık Temir Mustafa Bölücek yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Temir Mustafa bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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