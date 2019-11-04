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ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, TCG KINALIADA korveti tarafından başarılı şekilde yapıldı.
 04 Kasım 2019 20:47
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ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, TCG KINALIADA korveti tarafından başarılı şekilde yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli olarak ROKETSAN A.Ş. mühendislerince hedef suüstü platformlarına karşı geliştirilen ATMACA Güdümlü Mermisi kalifikasyon atışı, ADA sınıfı korvetlerin dördüncü gemisi olan TCG KINALIADA (F-514) korveti tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde Sinop açıklarında başarılı bir şekilde icra edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, su üstü platformumuzdan ilk defa gerçekleştirilmiştir" ifadesi de yer aldı.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı, atışa ilişkin görüntü ve fotoğrafı da kamuoyu ile paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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