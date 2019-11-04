Öğretmenlerin de olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
|04 Kasım 2019 21:42
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Balıkesir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Ekim'de terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı.
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