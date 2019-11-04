Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri 'ısıtan' yardım
Adana Emniyet Müdürlüğünce, ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımında bulunuldu.
|04 Kasım 2019 22:06
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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, yürüttüğü "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde-2" projesi kapsamında kış mevsimine girilmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Bu kapsamda Çukurova ilçesindeki Salbaş ilk ve ortaokulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 100 öğrenci tespit edildi. Öğrencilerin soğuk havada üşümemeleri için de mont ve ayakkabı temin edildi.
Kışlıkların dağıtılması amacıyla düzenlenen programa katılan Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öğrencilerle yakından ilgilenerek, temin edilen mont ve ayakkabılarını giydirdi.
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