Akademisyenlerin yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13. duruşmada 22 sanıktan 19'u beraat ederken, 2 kişi yardım suçundan 2 yıl 1 ay, örgüt üyeliğinden ceza alan 1 kişi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Prof. Dr. Abdülkadir İlgen ile Prof. Dr. Erdal Eren de beraat eden akademisyenler arasında yer aldı.

Bilecikhaber'in haberine göre; 3 yıl süren mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından beraat eden akademisyenlerin üniversite yönetimine dava açacakları iddia edilirken, görevlerine geri dönmek için komisyona başvuru yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, Bilecik kamuoyu beraat eden akademisyenler için 'Bir kumpasla karşı karşıya mı kaldılar?' diye sorgulamaya başladı.

'KUMPAS ÇÖKTÜ'

Prof. Dr. Abdülkadir İlgen, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Kumpas çöktü" ifadesini kullandı.

BŞEÜ'deki FETÖ soruşturması sürecine ilişkin bir yazı kaleme alan Prof. Dr. İlgen, çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Ağır ithamlarda bulunan ve bazı isimlerle ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunan Abdülkadir İlgen'in yazısını az sonra haber sitemizden okuyabilirsiniz.