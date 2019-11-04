Munzur Vadisi Milli Parkı doğa turizminde göz dolduruyor

Tunceli'de Munzur Çayı, zengin bitki ve yaban hayvanları çeşitliğiyle 1971 yılında milli park ilan edilen "Munzur Vadisi Milli Parkı", 42 bin 674 hektarlık yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında gösteriliyor.

Meşe türlerinin yükseklerde hakim olduğu park, huş, ceviz, kavak, söğüt, çınar, asma, akağaç, karaağaç, dişbudak, yabani fındık ve çalı gibi bitki türlerine, yaban hayvanlarından da vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve bozayı gibi canlılara ev sahipliği yapıyor.

Munzur Çayı'na özgü kırmızı benekli alabalık türünün de yaşam alanı olan park, doğaseverlere endemik bitkiler arasında gezinti imkanı sunuyor.

Yaban hayatının yanı sıra zipline yapma imkanı ile de misafirlerini cezbeden milli parka gelenler, kısa süre önce milli parkı tanıtmak ve konaklama imkanı sunmak amacıyla yaptırılan "Munzur Vadisi Milli Parkı İdare Ziyaretçi Merkezi ve Orman Köşkleri"nde ailece konaklayabiliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Çalışması yapıldığını, yüzde 18'i endemik olmak üzere bin 600 tür bitki çeşitliği ile flora ve fauna zenginliğinin tescillendiğini anımsattı.

Munzur Vadisi Milli Parkı kaynak değerlerinin en iyi şekilde korunabilmesi, uzun dönemde devamlığının sağlanabilmesi ve geliştirilebilmesi maksadıyla bakanlıkça Anafatma mevkisinde "Munzur Vadisi Milli Parkı İdare Ziyaretçi Merkezi ve Orman Köşkleri" projesinin hedeflenen sürede tamamlandığını anlatan Gürsönmez, buradaki tesislerin vatandaşların kullanımına açıldığını söyledi.

Kente huzur gelince milli parka ilgi arttı

Gürsönmez, tesislere özellikle turizm sezonunda vatandaşların yoğun ilgi göstermesini beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İlimizde her geçen gün artan huzur ortamı nedeniyle milli parkımız ön plana çıkmakta ve çok fazla ilgi uyandırmaktadır. Biyolojik değeri çok üst düzeyde olan milli parkımızın orman ekosistemi farklılık arz etmektedir. Tabiat turizmi açısından ender yerlerdendir ve ülkemizde ilgi uyandırdığını görmekteyiz. Her geçen gün katlanarak, yüzbinleri bulan ziyaretçi akınını görüyoruz."

Projelerin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bakanların, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in önemli katkılarının olduğunu ifade eden Gürsönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaretgaha ve milli parka gelen vatandaşların burada en iyi şekilde karşılanabilmesi, dinlendirilebilmesi ve buranın en iyi şekilde tanıtılabilmesi için doğaya uyumlu güzel bir tesis inşa edildi. Munzur Vadisi Milli Parkı İdare Ziyaretçi Merkezi, içindeki kır lokantası, terası, tanıtım salonu ve çeşitli salonlarıyla ziyaretçilerimize kazandırıldı. Köşklerimiz günübirlik kullanım açısından da çok önemli. Tesislerin Tunceli-Ovacık kara yolunda olması turizm zinciri oluşturuyor."