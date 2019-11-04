1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bükreş'te tramvay ihalesini Türk şirketi kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan tramvay ihalesini Durmazlar Holding kazandı.
 04 Kasım 2019 22:30
Yazdır
Bükreş'te tramvay ihalesini Türk şirketi kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan tramvay ihalesini Durmazlar Holding kazandı.

Bükreş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 11 Aralık 2018'de ilan edilen 100 adet tramvay ihalesine iki firmanın teklif verdiği belirtildi.

Açıklamada, 180 milyon avro değerindeki ihaleyi 99,61 puanla 15 Mart 2019'da teklif veren Durmazlar Holding'in kazandığı kaydedildi.

Holdingin, Caraş-Severin'in Reşita ilçesindeki 13 tramvaylık ihaleyi de kazanması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yastıkaltı'ndan ekonomiye rekor katkı
04 Kasım 2019 22:38		 Hazine TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek
04 Kasım 2019 20:04
Türk şirket tazminattan Erdoğan desteğiyle kurtuldu
04 Kasım 2019 19:56		 İzmir'de zam şampiyonu erkek kazağı
04 Kasım 2019 19:20
Enflasyon yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi
04 Kasım 2019 12:22		 Fitch'in ardından gözler diğer reyting kuruluşlarında
04 Kasım 2019 11:21
KİT'lerdeki 10 personelden sadece biri kadın
04 Kasım 2019 11:10		 Karayollarında durum
04 Kasım 2019 09:16
Faizler düştü yatırımcı fona kaydı
04 Kasım 2019 09:15		 Kırmızı balık para içinde yüzüyor
04 Kasım 2019 07:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:38 - 'Yastıkaltı'ndan ekonomiye rekor katkı22:34 - Munzur Vadisi Milli Parkı doğa turizminde göz dolduruyor22:30 - Bükreş'te tramvay ihalesini Türk şirketi kazandı22:26 - Milli elektrikli trende geri sayım22:22 - Bakan Soylu'dan 'çakar lamba' uyarısı22:18 - Konya metrosu 4 yılda tamamlanacak22:14 - Kabataş-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı22:14 - Akademisyenlerin yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı22:10 - Yıktırılan yurt binasıyla ilgili raporda ürkütücü tespitler22:06 - Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri 'ısıtan' yardım
22:02 - Okulların sıra ve masaları öğrencilerden21:58 - Katar polisi 'Bora-12' ile hedefi 12'den vuruyor21:54 - 'Afgan çoban getirileceği' iddiası yalanlandı21:50 - 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi21:46 - Fen bilgisi öğretmenliğinden pilotluğa uzanan serüven21:42 - Öğretmenlerin de olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı21:37 - Cumhurbaşkanlığı'dan ABD'nin terör raporuna tepki21:30 - Çirkin paylaşım yapan doktor açığa alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Gökçek'in, oğluna 25 yıllığına verdiği stat, Ankara Büyükşehir'e devredildi
Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı
Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mario Balotelli 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
tatilden çabuk sıkılan tip 1
gelecegenefes.com 10
şu an çalan şarkı 1
fetö 1
vedat muriqi 1
eğitim kalitesi 4
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam