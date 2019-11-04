Bükreş'te tramvay ihalesini Türk şirketi kazandı
Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan tramvay ihalesini Durmazlar Holding kazandı.
|04 Kasım 2019 22:30
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan tramvay ihalesini Durmazlar Holding kazandı.
Bükreş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 11 Aralık 2018'de ilan edilen 100 adet tramvay ihalesine iki firmanın teklif verdiği belirtildi.
Açıklamada, 180 milyon avro değerindeki ihaleyi 99,61 puanla 15 Mart 2019'da teklif veren Durmazlar Holding'in kazandığı kaydedildi.
Holdingin, Caraş-Severin'in Reşita ilçesindeki 13 tramvaylık ihaleyi de kazanması bekleniyor.
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