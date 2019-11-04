1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde denize açılan balıkçılar, limana 1000 ton hamsiyle döndü.
 04 Kasım 2019 22:43
Yazdır
Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ereğli Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, gece boyunca avladıkları 700 ton hamsiyle limana döndü.

Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi geçen sezon nedeniyle hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünün güldüğünü söyledi.

Ereğli Limanı'na farklı bölgelerden gelen balıkçıların binlerce kasa hamsi avladığını aktaran Köse, balıkların ülkenin her noktasına gönderildiğini kaydetti.

Köse, hamsideki bereketin devam etmesini dilediklerini belirterek, "Geceden bu yana yaklaşık 50 bin kasa hamsi tutuldu, bu da 700 ton hamsi yapar. Bu limandan çıkan balıklar Türkiye'nin her noktasına ulaşıyor." dedi.

Geçen yıla oranla bu yıl hamsinin daha fazla olduğunu dile getiren Köse, balığın artmasıyla vatandaşların ucuz balık yeme fırsatı yakaladığını vurguladı.

Bu arada Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilmek üzere hamsi yüklenen kamyonlar, liman girişinde ve sahil güzergahında uzun kuyruklar oluşturdu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sonbaharda kampın adresi, Hazar Gölü
04 Kasım 2019 23:33		 Doğa harikası Borçka Karagöl 'beyaz gelinliği'ni giydi
04 Kasım 2019 23:13
Munzur Vadisi Milli Parkı doğa turizminde göz dolduruyor
04 Kasım 2019 22:34		 Konya metrosu 4 yılda tamamlanacak
04 Kasım 2019 22:18
Yıktırılan yurt binasıyla ilgili raporda ürkütücü tespitler
04 Kasım 2019 22:10		 Polis heryerde drift yapan magandaları arıyor
04 Kasım 2019 21:16
Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor
04 Kasım 2019 20:36		 Parasızlıktan değil, elektriksizlikten ilk çağları yaşıyorlar
04 Kasım 2019 19:44
Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar
04 Kasım 2019 19:30		 Tunceli'yi değiştiren slogan 'Tanımakla başlar her şey'
03 Kasım 2019 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Prof. Dr. Yılmaz: 5 yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakletmeyi hedefliyoruz00:05 - Başbakanlık kapandı ama borç -alacak, hak ve yükümlülükler devredilemedi00:04 - Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu00:03 - Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?00:02 - 5 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:02 - Ispanak zehirlenmesinde, gerçek sebep ne?00:00 - Faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesinde, kredi almanın tam zamanı!23:51 - 'Karışık meyve suyu kan şekerini yükseltebilir'23:45 - Kitap okuma oranımız yüzde 30'dan yüzde 42'ye yükseldi23:41 - Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş kazada öldü
23:37 - Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edildi23:33 - Sonbaharda kampın adresi, Hazar Gölü23:28 - Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü23:23 - Düğün konvoyunda ateşe para cezası23:18 - Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsü şoförü tutuklandı23:13 - Doğa harikası Borçka Karagöl 'beyaz gelinliği'ni giydi23:08 - BTK'den 'siber güvenlik uzmanlığı' eğitimi23:03 - Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesinde, kredi almanın tam zamanı!
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
Ispanak zehirlenmesinde, gerçek sebep ne?
Başbakanlık kapandı ama borç -alacak, hak ve yükümlülükler devredilemedi
Prof. Dr. Yılmaz: 5 yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakletmeyi hedefliyoruz
5 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
garry rodrigues 2
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
fetö 1
cı ci eki 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 2
şu an çalan şarkı 1
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 10
tatilden çabuk sıkılan tip 1
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam