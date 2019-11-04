Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdü
|04 Kasım 2019 22:43
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Zonguldak'ın Ereğli ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Ereğli Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, gece boyunca avladıkları 700 ton hamsiyle limana döndü.
Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi geçen sezon nedeniyle hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünün güldüğünü söyledi.
Ereğli Limanı'na farklı bölgelerden gelen balıkçıların binlerce kasa hamsi avladığını aktaran Köse, balıkların ülkenin her noktasına gönderildiğini kaydetti.
Köse, hamsideki bereketin devam etmesini dilediklerini belirterek, "Geceden bu yana yaklaşık 50 bin kasa hamsi tutuldu, bu da 700 ton hamsi yapar. Bu limandan çıkan balıklar Türkiye'nin her noktasına ulaşıyor." dedi.
Geçen yıla oranla bu yıl hamsinin daha fazla olduğunu dile getiren Köse, balığın artmasıyla vatandaşların ucuz balık yeme fırsatı yakaladığını vurguladı.
Bu arada Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilmek üzere hamsi yüklenen kamyonlar, liman girişinde ve sahil güzergahında uzun kuyruklar oluşturdu.
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