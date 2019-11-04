BTK'den 'siber güvenlik uzmanlığı' eğitimi
|04 Kasım 2019 23:08
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamaya göre, BTK, siber güvenlik alanına ilgi duyan 18 yaşından büyük herkese açık "Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı" düzenledi.
Programla siber güvenlik ekosisteminde yaşanan sorunlar ve çözümleri, web saldırıları ve savunma yöntemleri, hafıza zafiyetlerine karşı çözümler ve zararlı yazılım davranışları gibi siber güvenlik alanındaki birçok konu hakkında katılımcıların eğitilmesi hedefleniyor.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi (USOM) ve BTK Akademi iş birliğiyle hazırlanan programda, kurum uzmanları tarafından 2-20 Aralık'ta BTK merkez yerleşkesinde verilecek eğitim 3 hafta (120 saat) sürecek.
Sertifika programına yazılı ve sözlü mülakatlar sonrası 25 kişi katılacak.
Başvuruların "etkinlik.btk.gov.tr" sitesi üzerinden alınacağı program için 10 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.
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