Düğün konvoyunda ateşe para cezası
Konvoyda kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişiye bin 294 lira idari para cezası verildi
|04 Kasım 2019 23:23
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobilden kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden kişi, gözaltına aldı.
Kestel Mahallesi'nde yakınlarının düğün konvoyuna katılan A.A. (29), otomobilin camından sarkarak havaya kuru sıkı tabancayla ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, söz konusu kişiyi gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından bin 294 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, serbest bırakıldı.
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