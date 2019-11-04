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Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü

Ligin 10. haftası, tek maçla tamamlandı- Aytemiz Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü
 04 Kasım 2019 23:28
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Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.

- Sonuçlar

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor-Göztepe: 0-1

Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2

- Puan durumu

Süper Lig
TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. AYTEMİZ ALANYASPOR10 5 4 1 19 11 8 19
2. DEMİR GRUP SİVASSPOR10 5 3 2 18 11 7 18
3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR10 5 2 3 24 12 12 17
4. FENERBAHÇE10 5 2 3 18 10 8 17
5. TRABZONSPOR10 4 4 2 19 13 6 16
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR10 4 4 2 16 12 4 16
7. GALATASARAY10 4 4 2 11 9 2 16
8. BEŞİKTAŞ10 4 3 3 13 13 0 15
9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ10 4 3 3 16 19 -3 15
10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10 3 4 3 12 14 -2 13
11. KASIMPAŞA10 3 3 4 14 15 -1 12
12. GÖZTEPE10 3 3 4 9 11 -2 12
13. YUKATEL DENİZLİSPOR10 3 2 5 9 12 -3 11
14. ANTALYASPOR10 3 2 5 11 19 -8 11
15. ÇAYKUR RİZESPOR10 3 2 5 10 18 -8 11
16. MKE ANKARAGÜCÜ10 2 3 5 7 15 -8 9
17. GENÇLERBİRLİĞİ10 1 4 5 13 15 -2 7
18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR10 1 4 5 9 19 -10 7

- Program

Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:

8 Kasım Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa

9 Kasım Cumartesi:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor
Anadolu Ajansı
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