Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü
|04 Kasım 2019 23:28
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Süper Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.
- Sonuçlar
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Göztepe: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2
- Puan durumu
|Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|5
|4
|1
|19
|11
|8
|19
|2.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|10
|5
|3
|2
|18
|11
|7
|18
|3.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|10
|5
|2
|3
|24
|12
|12
|17
|4.
|FENERBAHÇE
|10
|5
|2
|3
|18
|10
|8
|17
|5.
|TRABZONSPOR
|10
|4
|4
|2
|19
|13
|6
|16
|6.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|10
|4
|4
|2
|16
|12
|4
|16
|7.
|GALATASARAY
|10
|4
|4
|2
|11
|9
|2
|16
|8.
|BEŞİKTAŞ
|10
|4
|3
|3
|13
|13
|0
|15
|9.
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|10
|4
|3
|3
|16
|19
|-3
|15
|10.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|10
|3
|4
|3
|12
|14
|-2
|13
|11.
|KASIMPAŞA
|10
|3
|3
|4
|14
|15
|-1
|12
|12.
|GÖZTEPE
|10
|3
|3
|4
|9
|11
|-2
|12
|13.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|10
|3
|2
|5
|9
|12
|-3
|11
|14.
|ANTALYASPOR
|10
|3
|2
|5
|11
|19
|-8
|11
|15.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|10
|3
|2
|5
|10
|18
|-8
|11
|16.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|2
|3
|5
|7
|15
|-8
|9
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|1
|4
|5
|13
|15
|-2
|7
|18.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|10
|1
|4
|5
|9
|19
|-10
|7
- Program
Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor
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