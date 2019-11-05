1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

5 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
 05 Kasım 2019 00:02
Yazdır
5 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.45/14.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo ve civardaki tarihi ve kültürel mekanlar ile Tokyo Camii Türk Kültür Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

(Tokyo)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK'te düzenlenecek "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği Kongresi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında İŞKUR Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanı incelemesinde bulunacak, Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Erzurum/16.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hilton Garden Inn'de, Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Otel'de düzenlenecek 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüşecek.

- Bakan Varank, Malezya Ekonomik İşler Bakanı Mohamed Azmin Ali tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak.

(Malezya)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının organizasyonunda bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 13. yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda tören düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor,

(Diyarbakır)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulu yapılacak. Kurul, toplantıda yeni başkanını seçecek.

(İstanbul/13.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Real Madrid ile 6 Kasım Çarşamba günü oynayacakları A Grubu 4. hafta maçı öncesi, Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Madrid/20.00/20.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Letonya temsilcisi VEF Riga ile deplasmanda karşılaşacak.

(Riga/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
05 Kasım 2019 00:04		 Bakan Soylu'dan 'çakar lamba' uyarısı
04 Kasım 2019 22:22
'Afgan çoban getirileceği' iddiası yalanlandı
04 Kasım 2019 21:54		 Cumhurbaşkanlığı'dan ABD'nin terör raporuna tepki
04 Kasım 2019 21:37
Bülent Arınç'tan 10 maddelik açıklama
04 Kasım 2019 21:23		 Sözcü Kalın'dan, Arınç'ın sözlerine cevap
04 Kasım 2019 21:02
Bakan Akar'dan şehit Uzman Çavuş için başsağlığı mesajı
04 Kasım 2019 20:21		 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
04 Kasım 2019 20:03
Ukrayna-Polonya sınırında 6 Türk gözaltına alındı
04 Kasım 2019 19:23		 İstanbul Sağlık Müdürlüğü: 80 vatandaş taburcu oldu
04 Kasım 2019 19:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Prof. Dr. Yılmaz: 5 yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakletmeyi hedefliyoruz00:05 - Başbakanlık kapandı ama borç -alacak, hak ve yükümlülükler devredilemedi00:04 - Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu00:03 - Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?00:02 - 5 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:02 - Ispanak zehirlenmesinde, gerçek sebep ne?00:00 - Faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesinde, kredi almanın tam zamanı!23:51 - 'Karışık meyve suyu kan şekerini yükseltebilir'23:45 - Kitap okuma oranımız yüzde 30'dan yüzde 42'ye yükseldi23:41 - Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş kazada öldü
23:37 - Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edildi23:33 - Sonbaharda kampın adresi, Hazar Gölü23:28 - Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü23:23 - Düğün konvoyunda ateşe para cezası23:18 - Beşiktaş'ta durağa dalan halk otobüsü şoförü tutuklandı23:13 - Doğa harikası Borçka Karagöl 'beyaz gelinliği'ni giydi23:08 - BTK'den 'siber güvenlik uzmanlığı' eğitimi23:03 - Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesinde, kredi almanın tam zamanı!
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
Ispanak zehirlenmesinde, gerçek sebep ne?
Başbakanlık kapandı ama borç -alacak, hak ve yükümlülükler devredilemedi
Prof. Dr. Yılmaz: 5 yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakletmeyi hedefliyoruz
5 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
garry rodrigues 2
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
fetö 1
cı ci eki 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 2
şu an çalan şarkı 1
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 10
tatilden çabuk sıkılan tip 1
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam