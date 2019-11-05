Ispanak zehirlenmesinde, gerçek sebep ne?

Hafta sonunda İstanbul'da yaşanan olayda bir çok kişi, yedikleri ıspanaktan zehirlenmişti. Benzer bir gelişme Tekirdağ'da da yaşanmıştı.

Ispanakları sattığını kabul eden bir manavda bu ıspanakları halden aldığını açıklamıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, zehirlenmenin güzel avrat otundan kaynaklandığını, belirtmişti. İl sağlık müdürlüğü ise "4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur" demişti.

Tarımzı yazar Mehmet Tülüce ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel avrat otunun ıspanağa karıştığını sanmıyorum. Bir kere mevsimi değil. Sıcak bölgelerde yetişir Ağustos ayında meyve tutar( meyvesi çok zehirli) ikincisi yaprakları ıspanak yaprağından ilk bakışta ayrılır. Ev kadınları ayıklama yapmadan ıspanak pişirmez. Adropin, kimyasal zehirlerde de var. Muhtemelen tarımsal zehir kalıntısıdır. Zehir sanayii insanları öldürmeye devam ediyor. Ölümlerden ölüm seçtiriyor. Ya erken ya yavaş öldürüyor. Tarımsal zehirler yasaklanmalı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hal'lerin görevlerini yapmadığını belirten Mehmet Tülüce "Yoğun zehir kullanımı var. Haller, marketler bağlar bahçeler denetlenmiyor. Zehir kutuları etrafa atılıyor çevre bakanlığının hiç bir denetimi yok. Suçu şifa kaynağı dul avrat otuna kimse atmasın." dedi.