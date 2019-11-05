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Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu

Vahap Munyar'ın istifasının ardından Hürriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu. Ahmet Hakan kendisinin Genel Yayın Yönetmeni olacağına dair çıkan haberlere ilişkin "Adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı" demişti.
 05 Kasım 2019 00:04
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Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu

Medyada yer alan haberlere göre, henüz kesin bir açıklama olmamasına rağmen İşten çıkarmalarla gündeme gelen Hürriyet gazetesinde istifa eden Vahap Munyar'ın yerine gazetenin köşe yazarı Ahmet Hakan'ın getirildiği belirtiliyor

Hürriyet'te birçoğu sendikalı 50'ye yakın çalışanın evlerine tebligat yollanarak işten çıkarılmalarının ardından, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, görevinden istifa etmişti. Vahap Munyar'ın istifasının ardından yerine gelecek isim merak konusu olmuştu. Medya Tava'nın haberine göre, Hürriyet Gazetesi'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu.

Ahmet Hakan "adım geçiyor" demişti

Ahmet Hakan kendisinin Genel Yayın Yönetmeni olacağına dair çıkan haberlere ilişkin "Adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı" demişti.
Memurlar.Net
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