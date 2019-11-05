Prof. Dr. Yılmaz: 5 yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakletmeyi hedefliyoruz
|05 Kasım 2019 00:10
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Haziran ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer naklini başarıyla tamamlayan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde her yıl 300 civarında karaciğer naklinin yanısıra böbrek, ince bağırsak ve pankreas nakli de yapılıyor. Kurulduğu 2002'den bu yana yaklaşık 3000 başarılı nakil gerçekleştiren merkezin hedefleri de oldukça büyük. Toplam 25 transplant cerrahının bulunduğu ve 100'ün üzerinde çalışanı olan merkez, donörden hastaya yapılan karaciğer nakillerini beş yıl içerisinde hayvanlardan insanlara yapmayı planlıyor. Konunun detaylarını, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sputnik'e anlattı.
'Türkiye'de hayvandan insana karaciğer naklini başlatmak istiyoruz'
Türkiye'de henüz hayvandan insana organ nakli yapılmadığına işaret eden Prof. Dr. Yılmaz "Hayvandan transplantasyon henüz başlamadı. Bizim merkezimizin en önemli hedeflerinden bir tanesi de farklı türler arası nakil (xenotransplantasyon) başlatabilmek. Bunu dünyada sayılı merkez yapıyor. Bizim de bununla ilgili hazırlıklarımız var. 'Genetic editing' yaparak domuzun karaciğerini insan karaciğerine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Özellikle domuz diyorum, çünkü maymunu yakalamak, manipüle edip ameliyathaneye götürmek zor. Ayrıca çıkan organ da insana göre küçük kalıyor. Ama domuz öyle değil. Bir seferde 8-10 tane üreyebiliyor. Yeni doğanlar 6 ay sonra meme çağına geliyor ve çok uysal hayvanlar. Üstelik karaciğerinin anatomisi insan karaciğeriyle birebir aynı" diye anlattı.
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