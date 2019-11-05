Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı
|05 Kasım 2019 03:46
|Yazdır
E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza sebebiyle minibüs içinde bulunan polisler sıkıştıkları yerden ekiplerin zorlu çalışmasının ardından kurtuldu. Kazada 3 polisin yaralandığı öğrenildi.
Kaza, gece saat 02.30'da E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis ekibi taşıyan minibüs Haramidere Metrobüs üst geçidine çarptı. Kaza'da 3 polis memuru yaralandı, yaralı olan iki polis memuru sağlık ekiplerinde ambulansa alınırken araç içinde sıkışan şoförü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtarma esnasında kaza sonrası araç içinde bulunan biber gazlarının patlaması sonucu gazdan etkilenen şoföre maske takılarak kurtarıldı.
Kazada yaralanan polis memurlarının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Ekiplerin yoldaki çalışmaları devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Turizm cennetini sağanak yağmur vurdu
05 Kasım 2019 03:47
|Ispanak zehirlenmesinde, gerçek sebep ne?
05 Kasım 2019 00:02
|Kitap okuma oranımız yüzde 30'dan yüzde 42'ye yükseldi
04 Kasım 2019 23:45
|Haluk Levent'in annesi vefat etti
04 Kasım 2019 19:17
|İtfaiyecilerden güne 'dua'lı başlangıç
04 Kasım 2019 18:15
|Tek tehlike ıspanak değil
04 Kasım 2019 16:36
|Bu fotoğraf ABD'de ikincilik getirdi
04 Kasım 2019 16:20
|Türkiye'de 28 bin 470 kişi organ bağışı bekliyor
04 Kasım 2019 15:29
|Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu
04 Kasım 2019 13:31
|Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi
04 Kasım 2019 13:24