Ovaköy tercih değil zaruret



Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Mahir Nakıp, "Ovaköy'den başlayarak Telafer-Musul aksının kullanıldığı Bağdat'a açılacak güzergah Türkiye'nin PKK ile Irak ve Suriye'de sürdürdüğü operasyonların tamamlayıcı unsuru olur. ABD ve PKK ittifakı 2015 yılından bu yana Suriye'nin Şeddadi bölgesi ile Irak'ın Sincar hattını terör geçiş koridoru olarak kullanıyorlar. Hem ABD hem de PKK'nın tüm lojistik ve militan sevkiyatı buradan gerçekleştiriliyor. Şayet Ovaköy-Bağdat koridoru hayata geçirilirse Suriye sınırına paralel seyredecek yeni güzergahla PKK'nın Kandil, Mahmur, Süleymaniye, Erbil, Zaho, Selahaddin trafiği büyük oranda engellenmiş olacak" ifadelerini kullandı.



IRAK'IN ÜNİTER YAPISI AÇISINDAN DA HAYATİ ÖNEME SAHİP

Mahir Nakıp, Ovaköy-Bağdat kara kordiorunun 2003 ABD işgal anayasası ile büyük yara alan Irak'ın üniter yapısını koruma adına da çok önemli bir girişim olacağını vurguladı ve şunları söyledi:

"Ovaköy'ün açılması ile Kuzey'de işgal anayasası ile kurulan ve ülkenin milli yapısını tehdit eden otonom yapıların bir tür by pass edilmesi ve Bağdat'ı dünyaya bağlayan hattın yeniden Irak Halkına ait olması sağlanacak. Elbette bu kapsamda diğer tüm Kürt ve Araplar gibi Türkmeneli bölgesinin de ciddi kazanımları olacak. Yaşanan son olaylar üzerine Iraklı bazı milletvekilleri 2003 işgal anayasasının gözden geçirilmesini teklif etti. Ancak bu teklife en şiddetli tepki Barzani ve Talabani kanadından geldi. Çünkü varlığını ABD işgaline borçlu bu yapılar Özgür, bağımsız ve Irak'ın birliğini savunan bir anayasa istemiyorlar. İşte bu ve benzeri etkenleri göz önüne aldığımız da alternatif Ovaköy bağlantısı Irak için çok daha büyük önem arz ediyor."

BARIŞ PINARI BARZANİ VE TALABANİ YÖNETİMLERİNİ RAHATSIZ ETTİ

"Devam eden Barış Pınarı Harekatı KDP ve KYB'yi ciddi anlamda rahatsız etti. Kuzey Irak Bölge Yönetimi'nin başında bulunan Mesrur Barzani, Türkiye'ye düzenleyeceği ziyareti erteledi. Habur'da iş yavaşlatma dışında Türk ürünlerine dönük ambargo uygulamasına gidiyorlar. Sınır kapılarının Bağdat'a bağlandığı açıklandı ancak uygulamada sorunlar olduğu ortada. Türkiye yıllık 10 milyar doları aşan potansiyeli ile Irak pazarını kaybetmeme adına bu adımı atmak zorunda."