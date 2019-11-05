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Kutlu Doğum yerine geçen Mevlid-i Nebevi haftası başlıyor

Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği günü içinde barındıran Mevlid-i Nebi Haftası cuma günü başlayacak. "Peygamberimiz ve Aile" temalı hafta boyunca yurt içi ve dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
 05 Kasım 2019 07:05
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Kutlu Doğum yerine geçen Mevlid-i Nebevi haftası başlıyor


Peygamber Efendimiz'in doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftası bu yıl 8 Kasım Cuma günü başlayacak. Mevlid-i Nebi etkinliklerini bir haftaya yayacak Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içi ve yurt dışında konferans ve paneller tertip edecek. Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında ceza-infaz kurumları, huzurevleri, çocuk/sevgi evleri, hastaneler, gençlik merkezleri, ilk, orta ve yükseköğretim kurumları, öğrenci yurtları, geçici barınma merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, bağımlılıkla mücadele eğitim merkezleri vb. mekanlarda etkinlikler yapılacak.

'PEYGAMBERİMİZ VE AİLE' TEMALI
Mevlid-i Nebi Haftası'nı izleyen günlerde İstanbul'da 'Peygamberimiz ve Aile' temalı uluslararası sempozyum gerçekleştirilecek. 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek sempozyumda Kur'an ve sünnet perspektifinden ideal aile modeli ortaya konacak. Tarihsel süreçte ailenin yaşadığı değişikliklere ve maruz kaldığı sorunlara dikkat çekilecek.


HUTBEDE AİLE ANLATILACAK
Hafta dolayısıyla camilerde 'Adalet ve İhsan Yuvası Aile', 'Aile Olmak Aile Kalmak', 'Dünyadaki Cennetimiz Aile', 'Huzur ve Muhabbet Ocağı Ailemiz', 'İslam'da Kadın Adalet, Merhamet ve Hakkaniyet', 'Yarınlarımızın Ümidi Çocuklarımız', 'Yaşlılara Hürmet, Ömrümüze Bereket' konularının yer alacağı hutbeler irat edilecek. Vaazlarda da ailenin önemi anlatılacak. Haftaya yönelik 'Onun ailesi birbirine güvenirdi. Ya senin', 'Onun ailesi sevgi doluydu. Ya senin', 'Onun ailesinde şefkat vazgeçilmezdi. Ya senin', 'Onun ailesinde istişare hakimdi. Ya senin' ifadelerinin yazılı olduğu afişler hazırlandı.
Yeni Şafak
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