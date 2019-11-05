Abonelikli bağış sistemi için işbirliği

Türk Telekom ve Kızılay ile daha önce eşi görülmemiş bir işbirliğine giderek Türkiye'de bir ilke imza attı. Türk Telekom, 151 yıldır hiçbir ayrım gözetmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay'a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek için kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi'ni Türkiye'de devreye soktu.

3965'E SMS GÖNDERMEK YETERLİ OLUYOR

Türk Kızılay'a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için, kullanıcının yapması gereken sadece 3965 numarasına bir SMS göndermek. Türkiye'de benzeri olmayan bu sisteme tek bir SMS ile abone olan kullanıcı, abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde 10 TL bağışta bulunabilecek. Türk Kızılay'a yapılan bağış miktarı, kullanıcının faturasına yansıtılacak ya da bakiyesinden düşülecek ve kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabilecek.

YIL BOYUNCA DESTEK VERME İMKANI

Abonelikli Bağış Sistemi ile Türk Kızılay'a yapılan bağışların istikrarlılığında ve miktarında bir artış beklediklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Doğal afet ve terör saldırıları gibi durumlarda, Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı'nda yapılan bağışların tam anlamıyla etkili olabilmesi için bu yardımların yıl boyunca devam etmesi gerekiyor. Abonelikli Bağış Sistemi sayesinde, düzenli bağış yapan müşterilerimiz her bağışta SMS göndermek zorunda kalmayacak; tek bir SMS ile düzenli bağışçı olabilecek ve yıl boyunca destek verebilecekler" dedi.



Diğer şirketlere de yayılsın

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise yeni işbirliğiyle ilgili olarak, "İnsani yardım kuruluşlarının en büyük sorunlarından birisi de sürekliliği olan bir gelire sahip olunamamasıdır. Hayırsever milletimiz bir felaket anında elbette yanımızdaki yerini hızla alıyor ancak bağışların daha çok bir felakete bağlı gelişmesi, yardım kuruluşlarını plan yapmaktan ve sosyal destekleri yıl içine yaymaktan alıkoyuyor. Bu anlamda Türk Telekom'un attığı adım, Kızılay'ın büyük bir sorununa çözüm üretecek bir adım. Tük Telekom her zaman Kızılay'ın yanında olmuştur. Tek amacının daha fazla kar olmadığını her durumda göstermiştir. Bu örnek davranışın diğer şirketlere de hızla yayılacağını umuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.