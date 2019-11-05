Gıda fiyatlarında erken uyarı sistemi

Yeni yılda ekonomik ve sosyal hayatta atılacak adımlar, adım adım planlandı. Özellikle kış mevsimi sebebiyle gıdada artan fiyatlar anlık takip edilecek, erken uyarı sistemi kurulacak. Gıda fiyatları takip edilirken, dalgalanmaların önüne geçilmesi, rekabetin ve tüketicinin korunması esas olacak. Erken uyarı sistemi, ürünlerin tohumdan hasata kadar geçen sürede takibini içerecek. Sıcaklık, yağış, don, hastalık gibi riskler önceden teshit edilecek ve ürün artış ve azalmasına paralel gelişen fiyat hareketliliği yakından takip edilip erkenden müdahale edilecek. Özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarının neden olduğu sebze ve fiyat artışlarına seralar çözüm olacak. Modern seraların kurulmasının yanı sıra mevcut seralar modernize edilecek. Seraların büyütülmesi, paketleme tesisleri ve depo yapımı için finansman desteği sağlanacak. Seracılığa uygun 2 bin hektar alanda kademeli olarak altyapılar iyileştirilecek.

Yeni yılda gençlerin istihdamından kısa çalışmaya, bireysel emeklilikte teşvikten dargelirliye konuta kadar günlük hayata bire bir etki eden düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu amaca yönelik olarak, gelecek yıl eğitim, tatil, dayanıklı tüketim malları gibi kalemlerde, konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller oluşturulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği konuyla ilgili çalışacak. Belirlenen harcama kalemleri için bankalarda özel birikim hesapları açılacak. Bu hesaba belli bir süre içerisinde belirlenen miktarda düzenli para yatırılması bekleniyor.

DAMLA SULAMA PRİMİ

Çiftçilerin ve mevsimlik çalışanların SGK prim ödeme dönemleri yenilenecek. Tarım ve orman işlerinde çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemine göre düzenlenecek. Üretimde suyun verimli kullanımı için yağmurlama ve damla sulama yaygınlaştırılacak, basınçlı sulama sistemlerine hibe verilecek.

YERLİ ÜRÜNE TEŞVİK GELİYOR

Yerli ürünlerin görünürlüğü artırılacak. Tüketici profili araştırması yapılarak yerli ürünlerin neden tercih edilip edilmediği saptanarak buna göre çalışma yapılacak. Yerli ürünlerin tüketimini özendirmek için afiş dağıtılacak ve sosyal medyada tanıtılacak.

GAYRİMENKUL MERKEZİ

Tapu İşlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer değişimlerinin takibi ve değer artışları için Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak. Kamunun konut piyasasında denetleyici ve düzenleyici rolü güçlendirilecek. Konuttan sorumlu birimler arasında koordinasyon mekanizması kurulacak.

EVLENİRKEN BES'TEN PARA ÇEKİLEBİLECEK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) değişikliğe gidilecek. Sağlık, evlilik, eğitim ve ev alma gibi nedenlerle sistemden çıkmadan birikimin bir kısmının çekilmesine imkan sağlanacak. Mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaşacak. Otomatik katılımlı BES, mutabakata varılamsı durumunda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne (TES) çevrilecek. Vatandaşlar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek, ikinci veya daha fazla konut alımındaki istisnalar gözden geçirilecek.

GENÇLERE İŞ KULÜBÜ VE ESNEK ÇALIŞMA DESTEĞİ

¥ Esnek çalışmayı işçi ve işveren bakımından kolaylaştıran çalışma yürütülecek.

¥ Gençlerin, kadınların iş hayatına katılımı için İş Kulüpleri ve eğitimler artırılacak.

¥ Personelde işveren beklentileri, başvuru araçları, telefonla görüşme ve mülakat simülasyonları yapılacak.

¥ Engelli istihdamı için eğitim verilecek, iş koçluğu yaygınlaşacak, engellilerin işini kurması için hibe desteği verilecek, 100 bin kişiye eğitim verilip işe yerleştirilecek.

OSMAN ÇOBANOĞLU - SEFA BİLGİTEKİN