1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli gemi milli füzeyi ateşledi

Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, TCG Kınalıada gemisiyle başarılı şekilde test edildi.
 05 Kasım 2019 07:21
Yazdır
Milli gemi milli füzeyi ateşledi

Testlerine devam edilecek Atmaca'nın, 2020 yılının ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor. Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettirecek.

Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. 200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. İlk olarak MİLGEM korvetlerine entegre edilecek olan Atmaca, envanterdeki ABD yapımı Harpoon füzesinin yerini alacak.


Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'cüye kıyak, mülteciye dayak
05 Kasım 2019 09:01		 İlker Başbuğ: Düşme kararı beraat olarak değerlendirilmeli
05 Kasım 2019 08:36
Abonelikli bağış sistemi için işbirliği
05 Kasım 2019 07:50		 Mülteciler için dörtlü zirve
05 Kasım 2019 07:43
2020 için 845 hedef
05 Kasım 2019 07:35		 Flaş iddia: Türkiye, Bağdadi'nin ablasını yakaladı
05 Kasım 2019 07:21
Gıda fiyatlarında erken uyarı sistemi
05 Kasım 2019 06:50		 Ovaköy tercih değil zaruret
05 Kasım 2019 06:41
Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik
05 Kasım 2019 03:42		 Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
05 Kasım 2019 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesinde, kredi almanın tam zamanı!
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
Ayasofya için emsal Danıştay kararı
Teftiş, iddianame ve bilirkişi 'kusurlu' dedi, terfi ettirildi
Ispanak zehirlenmesinde, gerçek sebep ne?
Yeni yılda cezalar yakacak
Prof. Dr. Yılmaz: 5 yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakletmeyi hedefliyoruz
Başbakanlık kapandı ama borç -alacak, hak ve yükümlülükler devredilemedi
Gıda fiyatlarında erken uyarı sistemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 2
tatilden çabuk sıkılan tip 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 4
garry rodrigues 2
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
şu an çalan şarkı 2
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 3
Abdullah Çatlı 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam