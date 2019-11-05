Milli gemi milli füzeyi ateşledi
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, TCG Kınalıada gemisiyle başarılı şekilde test edildi.
|05 Kasım 2019 07:21
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Testlerine devam edilecek Atmaca'nın, 2020 yılının ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor. Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettirecek.
Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. 200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. İlk olarak MİLGEM korvetlerine entegre edilecek olan Atmaca, envanterdeki ABD yapımı Harpoon füzesinin yerini alacak.
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