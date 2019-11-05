Mülteciler için dörtlü zirve
|05 Kasım 2019 07:43
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Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü olarak geri dönmelerini hedefleyen
Türkiye, bir yandan güvenli bölge planını uygularken, diğer yandan da diplomatik
girişimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Türkiye, Suriye krizinin yol açtığı göçten etkilenen Lübnan, Irak ve Ürdün ile birlikte dörtlü mülteciler konferansı yapmayı planlanıyor. Bu ay sonunda yapılacağı bildirilen konferansa en fazla Suriyeli mülteciyi barındıran Türkiye'nin ev sahipliği yapması bekleniyor. Suriye krizinden dolayı göçten doğrudan etkilenen ülkeler olan Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün, geri dönüş için yapılması gerekenler, dönüşte sağlanacak imkanlar, bu imkanların kim tarafından ve nasıl sağlanacağı konularını kapsamlı bir şekilde ele alacak. Öte yandan, yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine gönüllü bir şekilde dönmesi için çeşitli adımlar atacak. Bu kapsamda gönüllü geri gönderme mekanizmaları yaygınlaştırılacak.
Selçuk Böke
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