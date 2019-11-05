Teftiş, iddianame ve bilirkişi 'kusurlu' dedi, terfi ettirildi

9 kişinin hayatını kaybettiği YHT kazasında, iddianameden elde edilen bilgilere göre kusurlu sayıldıkları için şüpheli olan ve haklarında ceza talep edilen bazı şüphelillerin kazadan sonra terfi ettikleri ortaya çıktı.

Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre iddianamede 7 TCDD görevlisi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede şüpheli olarak yer alan ve makasçı O.Y. için gerekli eğitimi aldırmadığı gerekçesiyle kusurlu bulunan Gar Müdür Yarrdımcısı K.O. hakkında ayrıca Teftiş Kurulu tarafından yeteri kadar tren teşkil görevlisi görevlendirmemesi nedeniyle idari tasarrufta bulunulması da talep edildi. Ancak hem teftiş kurulu hem de Savcılık iddianamesi tarafından kusurlu bulunan K.O. terfi ettirilerek YHT Ankara Gar Müdürlüğüne (yerine) görevine getirildi.

Ayrıca diğer kusurlu bulunan görevlilerden Şube Müdürü R.K. vekaleten Başkan Yardımcılığına, bulunduğu pozisyon itibariyle hakkında soruşturma izni istenilen A.İ.U ise kazadan sonra Genel Müdür olarak atandı. A.İ.U. İddianame ve bilirkişi raporuna göre sistemin kurulmasında sorumluluk taşıdığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğu tespit edilmişti.