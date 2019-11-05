1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teftiş, iddianame ve bilirkişi 'kusurlu' dedi, terfi ettirildi

YHT kazasından sonra bazı kamu görevlileri hakkında Teftiş Kurulu, bilirkişi ve iddanamede kusurlu oldukları tespit edilmelerine rağmen terfi ettirildiği ortaya çıktı
 05 Kasım 2019 08:48
Yazdır
Teftiş, iddianame ve bilirkişi 'kusurlu' dedi, terfi ettirildi

9 kişinin hayatını kaybettiği YHT kazasında, iddianameden elde edilen bilgilere göre kusurlu sayıldıkları için şüpheli olan ve haklarında ceza talep edilen bazı şüphelillerin kazadan sonra terfi ettikleri ortaya çıktı.

Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre iddianamede 7 TCDD görevlisi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede şüpheli olarak yer alan ve makasçı O.Y. için gerekli eğitimi aldırmadığı gerekçesiyle kusurlu bulunan Gar Müdür Yarrdımcısı K.O. hakkında ayrıca Teftiş Kurulu tarafından yeteri kadar tren teşkil görevlisi görevlendirmemesi nedeniyle idari tasarrufta bulunulması da talep edildi. Ancak hem teftiş kurulu hem de Savcılık iddianamesi tarafından kusurlu bulunan K.O. terfi ettirilerek YHT Ankara Gar Müdürlüğüne (yerine) görevine getirildi.

Ayrıca diğer kusurlu bulunan görevlilerden Şube Müdürü R.K. vekaleten Başkan Yardımcılığına, bulunduğu pozisyon itibariyle hakkında soruşturma izni istenilen A.İ.U ise kazadan sonra Genel Müdür olarak atandı. A.İ.U. İddianame ve bilirkişi raporuna göre sistemin kurulmasında sorumluluk taşıdığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğu tespit edilmişti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi
05 Kasım 2019 09:31		 Terör suçlarını ortaya çıkaranlara 10 milyon lira ödül
05 Kasım 2019 08:20
Düğün konvoyunda ateşe para cezası
04 Kasım 2019 23:23		 BTK'den 'siber güvenlik uzmanlığı' eğitimi
04 Kasım 2019 23:08
Milli elektrikli trende geri sayım
04 Kasım 2019 22:26		 Konya metrosu 4 yılda tamamlanacak
04 Kasım 2019 22:18
Kabataş-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı
04 Kasım 2019 22:14		 Katar polisi 'Bora-12' ile hedefi 12'den vuruyor
04 Kasım 2019 21:58
İl Sağlık Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama
04 Kasım 2019 18:45		 İki günde 20 bin 862 hız ihlali tespit edildi
04 Kasım 2019 18:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesinde, kredi almanın tam zamanı!
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
Ayasofya için emsal Danıştay kararı
Teftiş, iddianame ve bilirkişi 'kusurlu' dedi, terfi ettirildi
Ispanak zehirlenmesinde, gerçek sebep ne?
Yeni yılda cezalar yakacak
Başbakanlık kapandı ama borç -alacak, hak ve yükümlülükler devredilemedi
Prof. Dr. Yılmaz: 5 yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakletmeyi hedefliyoruz
Gıda fiyatlarında erken uyarı sistemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 10
tatilden çabuk sıkılan tip 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 2
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
Abdullah Çatlı 1
sınavsız ikinci üniversite 5
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 3
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam