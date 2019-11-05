FETÖ'cüye kıyak, mülteciye dayak

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçip, Yunan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderilen 252 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darp ettiğini ve zorla bota bindirildiklerini ileri sürdü. Afganistan, Pakistan ve Cezayir uyruklu 252 kaçak, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi' ne gönderildi. Sınırda yakalanan Pakistanlı göçmen Seyit Habib, "Yunan askerleri bizi darp edip, ayakkabılarımızı ve cep telefonlarımızı alarak zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdi. Türk askerleri bize çok iyi davrandı. Bize yemek ve ayakkabı verdi" diye konuştu.

HAİNLERE ÇOK MİSAFİRPERVER

Yunanistan'ın, firari FETÖ'cülere gösterdiği misafirperverlik, 21 Ağustos'ta AKŞAM'a konu olmuştu. FETÖ üyelerinin Yunanistan sularında kendilerini 'Gülenist' olarak tanıttıklarında misafir gibi karşılandığı ve hiçbir mağduriyet yaşamadığı ortaya çıkmıştı.