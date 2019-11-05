FETÖ'cüye kıyak, mülteciye dayak
|05 Kasım 2019 09:01
|Yazdır
Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçip, Yunan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderilen 252 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçaklar, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerini darp ettiğini ve zorla bota bindirildiklerini ileri sürdü. Afganistan, Pakistan ve Cezayir uyruklu 252 kaçak, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi' ne gönderildi. Sınırda yakalanan Pakistanlı göçmen Seyit Habib, "Yunan askerleri bizi darp edip, ayakkabılarımızı ve cep telefonlarımızı alarak zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdi. Türk askerleri bize çok iyi davrandı. Bize yemek ve ayakkabı verdi" diye konuştu.
HAİNLERE ÇOK MİSAFİRPERVER
Yunanistan'ın, firari FETÖ'cülere gösterdiği misafirperverlik, 21 Ağustos'ta AKŞAM'a konu olmuştu. FETÖ üyelerinin Yunanistan sularında kendilerini 'Gülenist' olarak tanıttıklarında misafir gibi karşılandığı ve hiçbir mağduriyet yaşamadığı ortaya çıkmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İlker Başbuğ: Düşme kararı beraat olarak değerlendirilmeli
05 Kasım 2019 08:36
|Abonelikli bağış sistemi için işbirliği
05 Kasım 2019 07:50
|Mülteciler için dörtlü zirve
05 Kasım 2019 07:43
|2020 için 845 hedef
05 Kasım 2019 07:35
|Flaş iddia: Türkiye, Bağdadi'nin ablasını yakaladı
05 Kasım 2019 07:21
|Milli gemi milli füzeyi ateşledi
05 Kasım 2019 07:21
|Gıda fiyatlarında erken uyarı sistemi
05 Kasım 2019 06:50
|Ovaköy tercih değil zaruret
05 Kasım 2019 06:41
|Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik
05 Kasım 2019 03:42
|Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
05 Kasım 2019 00:04