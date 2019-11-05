SİHA'lar 5 teröristi etkisiz hale getirdi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.
|05 Kasım 2019 09:19
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