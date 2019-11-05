1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi daha tutuklandı

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 5'i tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla salıverildi
 05 Kasım 2019 09:22
Yazdır
15 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi daha tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden N.G'nin evinde ele geçirilen dijital materyaller arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 1965'te Ermeni Patriğine yazdığı mektubun bir örneği bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, N.G'nin arasında olduğu 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekip, firari 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Türkiye finans sorumlusu" tutuklanmıştı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta 24 Ekim'de başlayan operasyonlarda zanlılardan 38'i yakalanmıştı.

Daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağlayarak örgütün çözülmesini engellemeye çalışan "Türkiye finans sorumlusunun" da arasında olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Adil Öksüz'ü saklayanlar
05 Kasım 2019 09:45		 Başkent'te FETÖ operasyonu: Özel ve KİK çalışanı 94 kişiye gözaltı
05 Kasım 2019 09:41
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
05 Kasım 2019 09:33		 Firari bandocu askere 27 yıl sonra dava
05 Kasım 2019 09:27
SİHA'lar 5 teröristi etkisiz hale getirdi
05 Kasım 2019 09:19		 Akademisyenlerin yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı
04 Kasım 2019 22:14
Öğretmenlerin de olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
04 Kasım 2019 21:42		 10 ilde FETÖ'den 10 şüpheli gözaltına alındı
04 Kasım 2019 19:59
458 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
04 Kasım 2019 19:58		 Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında tahliye kararı
04 Kasım 2019 19:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
Faiz oranları son 1,5 yılın en düşük seviyesinde, kredi almanın tam zamanı!
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
Ayasofya için emsal Danıştay kararı
Teftiş, iddianame ve bilirkişi 'kusurlu' dedi, terfi ettirildi
Ispanak zehirlenmesinde, gerçek sebep ne?
Yeni yılda cezalar yakacak
Başbakanlık kapandı ama borç -alacak, hak ve yükümlülükler devredilemedi
Prof. Dr. Yılmaz: 5 yıl içerisinde domuzdan insana karaciğer nakletmeyi hedefliyoruz
Gıda fiyatlarında erken uyarı sistemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 10
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
sınavsız ikinci üniversite 5
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
eğitim kalitesi 5
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 2
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
Abdullah Çatlı 1
cı ci eki 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam