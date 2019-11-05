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İşte Adil Öksüz'ü saklayanlar

15 Temmuz ihanet girişimini yöneten FETÖ imamı Adil Öksüz'ü İstanbul'da saklayanlar tek tek tespit edildi. Şüphelilerden ikisinin daha tutuklu yargılanırken serbest bırakıldığı ortaya çıktı
 05 Kasım 2019 09:45
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İşte Adil Öksüz'ü saklayanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, Öksüz'ün kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 1'i firari toplam 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Adil Öksüz'ün adım adım kaçışının anlatıldığı iddianamede, Öksüz'ün en son Esenler'den Edirne istikametine giderken görüldüğü belirtilmişti. İddianamede Öksüz'ü saklayanların örgüt irtibatları tek tek sıralandı. Şüphelilerden ikisinin daha önce FETÖ davalarında tutuklu yargılanırken serbest bırakıldığı ortaya çıktı. İddianamede şüphelilerle ilgili deliller ve tespitler özetle şöyle:

RÜŞTÜ KARAKAYA: Yaklaşık 9 ay firari olarak arandıktan sonra 3 Mart 2018'de İstanbul Başakşehir'de örgüt evinde 27 bin 695 lira para ile birlikte cep telefonunu sıfırlamaya çalışırken yakalandı. Hakkında dört ayrı dava açılmıştı. Operasyonel hat diye tabir edilen telefon hattıyla örgütün TSK yapılanması sorumlusu Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, Harun Biniş'in de aralarında olduğu sözde yöneticileriyle irtibatı tespit edildi.

ALİ SAMİ YILDIRIM: Eniştesi Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plaka sayılı araçla hareket ederek eşi Melike Yıldırım ile birlikte İstanbul'a geldiği tespit edildi. Öksüz'ü 34 SIR 49 plaka sayılı aracıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karşılayıp Kısıklı, Yusuf Kemal Sokak No 26'daki binada ikamet ettiği 5 nolu dairesine getirdi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince 8 Ağustos 2016'da tutuklandı.

CİHAT YILDIZ: Bank Bylock kullanıcısıydı. Oğuz ve Bahadır kod adlarını kullandı. Kütahya ve Eskişehir'de örgüte bağlı havacı teğmenlerden sorumluydu. Sonrasında Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nin terör örgütü adına genel sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. En son örgüt tarafından İstanbul'da görevlendirildi. 2018'den beri firari olarak aranıyor.

FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün Üsküdar'da saklandığı ev görüntülendi

ALPER KARABULUT: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak 2019'da gözaltına alındı ve tekrar tutuklandı. FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlerle ankesörlü hatlardan irtibat kurduğu tespit edildi.

ZAFER ÇAY: Örgüte ait kapatılan Fatih Koleji'nde sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. KHK kapsamında çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerdendi. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Örgüt üyeliğinden yargılanıyordu. Bu davada 11 Mart 2019'da tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütülen soruşturma kapsamında 11 Mart 2019'da gözaltına alınıp, tekrar tutuklandı. Elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgütün finans kuruluşu Bank Asya'ya 17 Aralık 2013 döneminden sonra 41 bin 748 lira hesap artışı belirlendi. FETÖ'yle irtibatlı birçok eğitim firmasında SGK kaydı bulundu.

Fatih Ulaş
Sabah
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