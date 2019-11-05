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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ'nün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 05 Kasım 2019 09:33
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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