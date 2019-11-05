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Başkent'te iki ayrı soruşturmada 112 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu. Özel ve Kamu iktisadi işletmelerinde çalışan bylock kullanıcısı 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı
 05 Kasım 2019 09:41
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Başkent'te iki ayrı soruşturmada 112 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da 05/11/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

KARA KUVVETLERİNE FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14'ünün yakalandığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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