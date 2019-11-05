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Bitcoin Safiye'nin 15 kripto hesabı çıktı
Bitcoin vurgununda her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydın'da patlak veren ve Türkiye'nin her yerinde yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran Safiye Gökçen Yüce'ye ait 15 kripto cüzdan olan 'blokchain' hesabının olduğu ortaya çıktı
|05 Kasım 2019 09:44
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Bitcoin vurgununda her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydın'da patlak veren ve Türkiye'nin her yerinde yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran Safiye Gökçen Yüce'ye ait 15 kripto cüzdan olan 'blokchain' hesabının olduğu ortaya çıktı.
Hesaplarında sürekli hareketlilikler tespit edilen Yüce, her geçen gün servetine servet katarken, dolandırdığı vatandaşlardan aldığı milyonlarca lirayı yurt dışındaki hesaplara aktardığı belirlendi.
Öte yandan, Bitcoin Safiye, piyasa sektöründeki yatırımcıları da tedirgin etti.
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