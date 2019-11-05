FETÖ'nün Sivas 'il ablası' Ankara'da yakalandı
|05 Kasım 2019 09:46
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün Sivas "il ablası" olduğu iddia edilen zanlı, Ankara'da saklandığı evde gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucu, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı verilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olan FETÖ'nün sözde "il ablası" K.S'nin Ankara'da gizlendiği bilgisine ulaştı.
Şüpheli, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Etimesgut ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S, SEGBİS ile bağlandığı Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alınarak tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklandı
05 Kasım 2019 12:21
|Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor
05 Kasım 2019 11:58
|Etlik İmamı araba plakasına kadar Bylock'tan paylaşmış
05 Kasım 2019 11:22
|Mavi kategorideki teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi
05 Kasım 2019 11:19
|İşte Adil Öksüz'ü saklayanlar
05 Kasım 2019 09:45
|Başkent'te iki ayrı soruşturmada 112 gözaltı kararı
05 Kasım 2019 09:41
|Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
05 Kasım 2019 09:33
|Firari bandocu askere 27 yıl sonra dava
05 Kasım 2019 09:27
|15 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi daha tutuklandı
05 Kasım 2019 09:22
|SİHA'lar 5 teröristi etkisiz hale getirdi
05 Kasım 2019 09:19