Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|05 Kasım 2019 09:47
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gram altın 277 lira seviyelerinde
05 Kasım 2019 10:52
|Borsa, güne yatay başladı
05 Kasım 2019 10:05
|Borsa günü yükselişle tamamladı
04 Kasım 2019 18:26
|Gün sonu çeyrek altın ne kadar oldu
04 Kasım 2019 17:34
|Dövizde gün sonu fiyatları
04 Kasım 2019 17:20
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
04 Kasım 2019 13:21
|Çeyrek altın ne kadar?
04 Kasım 2019 12:44
|Enflasyon rakamları ile birlikte Dolar yükselişe geçti
04 Kasım 2019 12:05
|Gram altın 277,5 lira seviyelerinde
04 Kasım 2019 10:42
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
04 Kasım 2019 10:01