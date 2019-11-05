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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 05 Kasım 2019 09:47
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7220 5,7230
Avro 6,3700 6,3710
Sterlin 7,3530 7,3900
ANKARA
ABD Doları 5,6850 5,7450
Avro 6,3200 6,3900
Sterlin 7,2820 7,4270
Anadolu Ajansı
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