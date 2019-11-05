Kara yollarında durum
|05 Kasım 2019 09:48
|Yazdır
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları nedeniyle yolun 2. kilometresinde ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Ermenek-Mut yolunun 12-13. kilometrelerindeki Kayaönü mevkisi ile 18-19. kilometrelerindeki Çamlıca mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolundaki Zigana Tüneli'nde yürütülen bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Halcilerden ıspanak mesajı: Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil.
05 Kasım 2019 12:18
|Gün ortası döviz fiyatları
05 Kasım 2019 12:18
|Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak hedefine ulaşıldı
05 Kasım 2019 12:06
|İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü
05 Kasım 2019 11:55
|Cep telefonu abone sayısı 84 milyona ulaşacak
05 Kasım 2019 11:23
|Kamu-özel iş birliği projeleri daha verimli hale getirilecek
05 Kasım 2019 11:20
|Yatırımcıya 'güven' verecek kanun geliyor
05 Kasım 2019 11:19
|Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı
05 Kasım 2019 10:57
|PTT'den 'e-Tebligat' için arşiv alanı satışı
05 Kasım 2019 10:39
|Yapı Kredi'den ekonomiye 311 milyar lira kaynak
04 Kasım 2019 22:58