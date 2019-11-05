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Muğla peş peşe sallandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yerin derinliği 7 kilometre olan iki ayrı deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 1 dakika arayla 3.6 ve 3.2 büyüklüğünde sallandı.
 05 Kasım 2019 10:00
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Muğla peş peşe sallandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.50'de, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde oldu. Köyceğiz'de, saat 06.51'de olan 3.2 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.
DHA
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