1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı

Adana'da ATV'ye bağladığı römorkta 10 ilkokul öğrencisini okula taşıyarak servisçilik yaptığı belirlenen sürücüye 3 bin 20 lira ceza verildi
 05 Kasım 2019 14:56
Yazdır
ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı

Adana'da ATV motoruna bağladığı römorkta 10 öğrenciyi okula taşıdığı tespit edilen sürücüye 3 bin 20 lira idari para cezası uygulandı ve aracı 15 gün trafikten men edildi.


ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Ferit Celal Güven Caddesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na ATV ile öğrenci taşıyarak servisçilik yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ATV'ye bağladığı römorkla 10 öğrenciyi okula taşıyan Ayhan U'yu (57) okul önünde durdurdu.

Ayhan U'ya aracı amacı dışında kullanmaktan bin 2 lira ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira idari para cezası verildi. Araç 15 gün trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförü daha önce de tutuklanmış
05 Kasım 2019 16:43		 Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim
05 Kasım 2019 16:09
İhraç komiser yardımcısına 'dolandırıcılıktan' ceza
05 Kasım 2019 15:06		 Hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret
05 Kasım 2019 14:41
Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 9 gözaltı
05 Kasım 2019 13:16		 Suçluların tercihi 'patates hat: FETÖ üyeleri de kullandı
05 Kasım 2019 13:08
Makedonya mahkemesi, FETÖ'nün açtığı davada AA'yı haklı buldu
05 Kasım 2019 12:36		 Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı
05 Kasım 2019 12:26
Otoyolda drift yapan sürücülere gözaltı
05 Kasım 2019 11:22		 Polise konum atarak intihardan vazgeçti
05 Kasım 2019 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:55 - Çocukluktaki fakirlik yaşlılıktaki sağlığı etkiliyor16:51 - 'Barış Pınarı Harekatına destek yüzde 80-85'ler seviyesinde'16:47 - 'Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek oldu'16:43 - Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförü daha önce de tutuklanmış16:38 - Otogaza 10 kuruş zam16:34 - İçişleri Bakanlığından CHP'nin 'Çubuk iddiaları'na raporla yalanlama16:30 - 'Yeni bir model geliştirdik, zam geldikçe enflasyon düşüyor'16:26 - Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması16:20 - Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:12 - Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı16:09 - Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim15:51 - Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu döven sanığa ceza15:44 - Akıncı davasında tahliye edilen generallere yeniden tutuklama15:37 - İşini bırakıp ejder meyvesi üretti15:35 - FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası15:33 - Samsun'da bylock kullanıcısı 8 kişiye gözaltı15:27 - Gölde korkutan görüntü... Vatandaşlara 'uzak durun' uyarısı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
2020 MTV fiyatları belli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 2
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
güzel avrat otu 3
gelecegenefes.com 10
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 3
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
cı ci eki 1
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 12
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam