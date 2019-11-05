1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran: Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine, raf ömrünü uzatmak için ıspanağın üzerine sıkılan kimyasal maddeler, ıspanağın sık sık ısıtılarak yenmesi, ıspanakla aynı bölgede yetişen zehirli ve yabani otlar neden olabilir"- "Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı zehirlenme gibi yanlış algı yaratabilir
 05 Kasım 2019 10:08
Yazdır
'Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin'

- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine, raf ömrünü uzatmak için ıspanağın üzerine sıkılan kimyasal maddeler, sık sık ısıtılarak yenmesi, ıspanakla aynı bölgede yetişen zehirli ve yabani otlar neden olabilir. Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı zehirlenme gibi yanlış algı yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Koran AA muhabirine yaptığı açıklamada gıda zehirlenmelerine ilişkin tüketicileri uyardı.

Kamuoyunda yer alan "ıspanak zehirlenmesi" haberlerine atıfta bulunan Koran, zehirlenmelerin yetkililerin de açıkladığı gibi ıspanaktan değil, ıspanağa karışan yabancı otlardan kaynaklanmış olabileceğinin altını çizdi.

Koran, ıspanağın kendisinin direkt zehirli olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ispanak, aksine çok faydalı, tüketilmesini tavsiye ettiğimiz bir sebze. Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine etken olan bir kaç neden var. Birincisi ıspanağın üzerine sıkılan bazı kimyasal maddeler. Bunlar, hem raf ömrünün uzatmak hem de böcek ve haşereleri uzak tutmak için kullanılan kimyasal maddeler, zehirlenme buna bağlı olabilir.

İkincisi, ıspanak bitkisi sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde, bu yüzden tekrar tekrar ısıtılması zehirlenmelere neden olabilir. Bir diğer neden de, ıspanak nemli ve sulak yerde yetişen bir bitki. Aynı bölgede yetişen zehirli ve yabani otlar ıspanağın içine karışarak zehirlenmelere neden olabilir. Bunların içinde de en önemlisi güzel avrat otu olarak bilinen atropa belladonna bitkisi. Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı zehirlenme gibi yanlış algı yaratabilir."

Tüketicilerin alması gereken önlemler ve yapması gerekenlere ilişkin bilgi veren Koran, her sebze ve meyvenin mevsiminde tüketilmesinin önemine işaret etti.Ispanağın da mevsiminde tüketilmesi gerektiğini belirten Koran, ıspanak alındığında her yaprağının tek tek kopartılarak sirkeli su içine atılması, aradaki yabancı otların temizlenmesi gerektiğini anlattı.

Koran, yarım saat sirkeli suda bekletilen ıspanağın yarım saat de duru suda bekletilmesi, daha sonra tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

- "Aynı gün ya da ertesi gün tüketmeye dikkat etmeliyiz"

Yiyeceklerin üst üste ısıtılmasından kaynaklanan zehirlenmelere dikkati çeken Koran, şu önerilerde bulundu:

"Özellikle dondurucudan çıkararak kullandığımız besinleri, buzdolabına atarak tekrar tekrar ısıtıp, pişirip kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kullanacağımız sebzeyi ısıttıktan sonra hemen dolaba koymaz dışarda bırakırsanız, üzerinde bazı mikro organizmalar oluşur bu da zehirlenmelere neden olabilir. Yiyeceklerimizi mümkün olduğu kadar aynı gün ya da ertesi gün tüketmeye dikkat etmeliyiz."

Olası bir zehirlenmenin nasıl anlaşılacağını da anlatan Koran, özellikle güzel avrat otu denen zehirli bitki ile muhattap olunduğunda gözbebeklerinde büyüme olduğunu, diğer tüm gıda zehirlenmelerinde bulantı, kusma, ishal gibi etkilerin olduğunu, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Koran, güzel avrat otuna bağlı zehirlenmelerde, halisünasyon, çarpıntı gibi şikayetlerin de görülebildiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zehirli ıspanağın sırrı çözüldü! İşte sebebi
05 Kasım 2019 11:27		 'Sebzeleri sirkeli su yerine karbonatla yıkayın'
05 Kasım 2019 11:20
Çocukluk çağı obezitesine karşı eylem planı hazır
04 Kasım 2019 11:08		 'Durumu ağır olmayan hastalar aile hekimine gitmeli'
02 Kasım 2019 18:43
Türkiye'nin ilk milli ilacı kanser tümörünü durdurdu
02 Kasım 2019 08:30		 Mutluluğun yüzde 90'ı bağırsaklarda
30 Ekim 2019 19:56
Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti
30 Ekim 2019 12:45		 'İnmeyle ölenlerin sayısı, kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı'
29 Ekim 2019 11:27
'Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor'
28 Ekim 2019 23:23		 'Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor'
27 Ekim 2019 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:27 - İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı12:26 - Siirt'te özel bir hastanede yangın çıktı12:21 - Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklandı12:21 - YÖK, 'geleceğin meslekleri'nin yeni yol haritasını belirliyor12:18 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Halcilerden ıspanak mesajı: Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil.12:14 - Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz12:14 - BTK ve DSİ personel alımı yapacak12:09 - Sağlık Bakanı: Zehirlenme ıspanaktan değil yabani otlardan12:06 - Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak hedefine ulaşıldı
12:01 - Çocuklar kodlamayı anaokulunda öğreniyor11:58 - Şehitlerin ayakkabıları Hafıza 15 Temmuz'da toplanıyor11:58 - Çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimi verilecek11:57 - Devlet Tiyatroları 2023'e kadar her kentte sahne kurmayı hedefliyor11:55 - İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü11:54 - AYM, SGK ödemelerini geciktirdiği için ceza yedi11:51 - Mehmet Ali Erbil' bir kez daha hastaneye kaldırıldı11:32 - Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Başkent'te iki ayrı soruşturmada 112 gözaltı kararı
Ayasofya için emsal Danıştay kararı
Öğrenim ve katkı kredisi geri ödemeleri düzgün takip edilmiyor
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
Teftiş, iddianame ve bilirkişi 'kusurlu' dedi, terfi ettirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
Abdullah Çatlı 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
mekanın sahibi şarkısının spotify'dan kaldırılması 3
p plaka 2
khk faciadır 1
2020 MTV zam oranı belli oldu 2
tatilden çabuk sıkılan tip 1
gelecegenefes.com 9
cı ci eki 1
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam